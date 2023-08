Manca ormai meno di una settimana all'inizio del nuovo campionato di Serie A e alcune formazioni sono già chiamate in questi giorni all'esordio stagionale, con il primo turno di Coppa Italia che ad esempio vedrà il Monza costretto a rinunciare al partente Carlos Augusto nel match di stasera contro la Reggiana. Il brasiliano è ormai in dirittura d'arrivo in nerazzurro, con Ausilio e Marotta che da tempo pianificavano il suo approdo all'Inter, da far coincidere meticolosamente con la partenza di Robin Gosens. Come riporta Il Corriere della Sera, i flirt della Bundesliga con l'esterno ex Atalanta erano cominciati diversi mesi fa e sembrava solo questione di capire quale sarebbe stata la destinazione finale. L'Union Berlino ha fatto il resto, versando nelle casse nerazzurre 15 milioni che verranno reinvestiti per l'acquisto - tra prestito oneroso e obbligo di riscatto - del brasiliano scuola Corinthians.

Per quanto riguarda le questioni più spinose del mercato nerazzurro, Il Corriere indica poi come sia crescente l'ottimismo della dirigenza per arrivare all'ex e oggi più che mai oggetto dei desideri Marko Arnautovic. "L’attaccante austriaco ha chiesto con forza al Bologna di essere ceduto all’Inter... che mette sul tavolo 8 milioni di euro." L'affaire Samardzic dipende invece esclusivamente dalla volontà del calciatore - che però dovrà cercare di convincere il proprio entourage e soprattutto il padre - visto che l'Inter non intende modificare la propria offerta a nessuna condizione.

Mentre l'Inter lavora sugli ultimi tasselli da aggiungere alla rosa di Inzaghi, la Juventus continua a cercare di sfoltire la rosa di Massimiliano Allegri con quattro cessioni arrivate in poco più di 24 ore: saluteranno Zakaria, Rovella, Pellegrini e De Winter, permettendo ai bianconeri di incassare subito oltre 40 milioni di euro. L'idea Lukaku persiste, ma intanto ieri durante l'amichevole contro l'Atalanta la tifoseria si è nuovamente espressa contro l'arrivo del belga. Capitolo cessioni anche per la Roma, che si prepara a cedere uno dei fedelissimi di Mourinho: Nemanja Matic. Continua a regalare colpi di mercato decisamente esotici invece la Fiorentina di Commisso: ieri sera è arrivato al "Franchi" Lucas Beltran, giovane in rampa di lancio del River Plate.

Luca Pesenti