Si stanno evidenziando due fazioni all'interno dell'Inter riguardo alla possibilità di arrivare a Joao Cancelo. Da una parte, secondo La Repubblica, c'è il presidente Beppe Marotta tentato dall'acquisto del giocatore. Dall'altra Piero Ausilio darebbe ancora fiducia a Luis Henrique.

Sicuramente c'è necessità di un esterno destro, considerato che Dumfries è fermo fino a metà marzo. L'agente del portoghese, Jorge Mendes, ha comunque offerto il giocatore anche al Barcellona e per l'ingaggio monstre servirebbe un aiuto importante dall'Al-Hilal.