Dopo l'ultima vittoria in campionato col suo Al-Hilal, Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa della situazione sul mercato e non solo. "Il mercato apre per tutti il 2 gennaio, chiaramente stasera avevamo delle assenze: Ruben Neves, il nostro capitano (Al-Dawsari, ndr) e tanti altri. Però siamo stati molto concentrati, si aprirà il mercato e vedremo dove intervenire. Abbiamo nove stranieri e potremo iscriverne solo otto, stiamo facendo delle valutazioni ed entro 3-4 giorni saprete tutto. Un momento di riflessione per guardare bene il mercato in entrata e in uscita perché vogliamo fare le cose fatte bene e con la società ne stiamo parlando tanto".

Poi Inzaghi fa un passo indietro nel tempo. "E' stata una grande impresa quella col City, Guardiola è un amico e lo ricorda e penso che Al Hilal-City e Inter-Barcellona siano due partite che rimarranno spesso nella mia mente. Guardiola lo ricorda spesso perché anche lui dice che l'Al Hilal ha fatto una grande impresa. Ce la ricordiamo tutti perché è stata una serata magnifica coi nostri tifosi venuti fino in America".