Il Corriere della Sera riprende le parole pronunciate ieri da Simone Inzaghi alla viglia di Spezia-Inter per focalizzarsi su un tema d'attualità: il 3-5-2 e le rare concessioni del tecnico in caso di necessità. "Un problema c’è. Inzaghi rifiuta l’idea di cambiare modulo: «Qui ho trovato caratteristiche giuste per il 3-5-2 — ha detto a Inter tv —. Ma durante la gara si può cambiare, magari mettendo un attaccante in più». Cosa che in realtà ha fatto raramente", evidenza il Corsera.