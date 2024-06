Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, Hakan Calhanoglu ha spento le voci sul suo futuro. La vicenda viene ripresa anche dal Corriere della Sera, secondo cui il centrocampista è lusingato dall'interesse del Bayern Monaco, ma dal canto suo l'Inter non avrebbe chiesto meno di 60 milioni per il cartellino. Ieri la telefonata avuta ieri sera da Piero Ausilio con il giocatore, decisiva per fare chiarezza e ripartire di slancio insieme allontanando i rumors.