"Se appoggiano l'orecchio al suolo, Atalanta e Napoli sentono distintamente il rumore dell'Inter che sta arrivando, con il passo sicuro di chi ha fatto 89 punti nell'anno solare e ha vinto le ultime tre edizioni della Supercoppa". Così il Corriere della Sera descrive la situazioni in classifica in Serie A, evidenziando come la squadra di Simone Inzaghi giocherà con l'asterisco fino a febbraio quando verrà recuperata la partita contro la Fiorentina.

Il 2 gennaio a Riad si affronteranno Atalanta e Inter e potrà essere importante anche per il campionato, visto che i milanesi hanno sempre vinto negli ultimi 6 scontri diretti con un bilancio di 17 gol segnati e 5 subiti. Le due sfide più recenti sono terminate addirittura 4-0. Un successo dei bergamaschi in Supercoppa rappresenterebbe una svolta, agevolato dall'assenza di supplementari che favorisce i colpi di scena.

Ad ogni modo in tutte le sconfitte contro l'Inter, l'Atalanta ha manifestato un problema strutturale: "Una volta infilata la chiave nella toppa, la porta è sembrata molto facile da aprire, perché colpire alle spalle i bergamaschi in velocità significa andare in buca con pochi tocchi", evidenzia il quotidiano.