Il Corriere della Sera analizza la situazione dell' Inter a pochi giorni dal ritorno in Champions League . Tra gli alibi per Simone Inzaghi , il "capitano declassato" Skriniar , un Lukaku "che per ora non ha fatto una sola prestazione che ne giustifichi il rinnovo del prestito" e tanti giocatori potenzialmente in vendita per arrivare ai 60 milioni di attivo richiesti da Zhang .

Dall'altra parte, all'allenatore viene "rimproverato" l'aver sempre puntato sul 3-5-2, con due difensori bloccati oltre al centrale di riferimento, un sistema con cui in determinate partite (vedi quella con la Sampdoria), la squadra rischia di diventare "lenta e monocorde". Secondo fattore negativo, quello delle motivazioni, che a volte il gruppo sembra non ricevere a pieno in determinati appuntamenti, soprattutto quando in campo vanno alcune delle seconde scelte per ragioni di turnover. Una rotazione che sarà probabilmente necessaria anche nelle gare contro Bologna, Lecce e Spezia per non affaticare i giocatori in vista del doppio impegno di Champions con i lusitani.