Dopo lo 0-0 deludente con la Samp, l'Inter mette nel mirino il match di sabato a San Siro con l'Udinese. Come conferma il Corriere dello Sport, da valutare le condizioni di Gosens, mentre resta certamente out Correa. Per Inzaghi da sciogliere almeno un nodo per reparto. "Sulla sinistra dovrebbe tornare Dimarco dall’inizio mentre dall’altra parte Darmian e Dumfries si giocano un posto - si legge -. In difesa De Vrij spera nella seconda partita di fila da titolare come non gli capita da inizio novembre. Davanti, infine, Lautaro Martinez sarà affiancato da uno tra Lukaku e Dzeko".