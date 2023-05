Lukaku super, ma con il Milan il titolare sarà Dzeko. Lo scrive stamane il Corriere dello Sport, che non ha dubbi: la coppia d'attacco nell'euroderby sarà Dzeko-Lautaro.

In vista del Milan, resta qualche dubbio di formazione per Inzaghi. "Se Barella è l’assoluta certezza, le ultime prestazioni di Brozovic, probabilmente, hanno convinto Inzaghi. Quindi, un po’ a sorpresa, adesso è Calhanoglu a giocarsi una maglia con Mkhitaryan - si legge sul quotidiano romano -. Oggi, intanto, verranno nuovamente valutate le condizioni di D’Ambrosio, rimasto a Milano per precauzione. Nessun allarme, invece, per Dumfries, sostituito a inizio ripresa. L’olandese era un po’ ammaccato, ma non ci sono dubbi per il Milan".