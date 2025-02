Buone notizie per Inzaghi dall'infermeria. Per Thuram, uscito anzitempo dal match con la Fiorentina, secondo il Corriere dello Sport si sarebbe trattato solo di una botta alla caviglia che si è andata a sommare a un'altra sempre nello stesso punto nei giorni precedenti. Si tratta quindi solo di tempo per smaltire il dolore, ma nulla di grave e contro la Juventus ci sarà. Già oggi sarà tutto più chiaro.

Anche per Arnautovic filtra ottimismo. Per l'austriaco, anche lui sostituito dopo aver preso il posto proprio di Thuram, dovebbe essersi trattato solo di crampi, comprensibile visto lo scarso minutaggio. Tuttavia, serve una verifica con lo staff sanitario: qualora dovesse sentire ancor fastidio, allora effettuerebbe gli esami.