Thuram si è preso le copertine della prima giornata nerazzurra con la doppietta al Genoa, in attesa che salga la condizione di Lautaro e che Taremi si ambienti definitivamente.

Ecco, proprio a proposito dell'iraniano, il Corriere dello Sport lancia la possibile variazione tattica. L'ex Porto potrebbe partire dall'inizio contro il Lecce, considerando la volontà di aumentare il turnover rispetto alle stagioni precedenti. Ma nel finale con il Genoa, sul punteggio di 1-1, Inzaghi aveva messo dentro il 99 senza togliere gli altri due, andando a formare un tridente inedito.

Contro la squadra rossoblu, l’esperimento ha dato risposte di diverso tenore. È arrivato il raddoppio di Thuram ma il centrocampo ha fatto fatica a riportare il pallone in avanti. Ovvio che, con un Toro in migliori condizioni, l’efficacia di questa soluzione è destinata a crescere, assicura il quotidiano. Il tecnico nerazzurro può lavorarci per il futuro.