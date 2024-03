Dopo due settimane di polemiche, finalmente domani l'Inter torna a giocare e a far parlare il campo. A Milano arriva l'Empoli, che lo scorso anno fece lo scherzetto al Meazza con gol di Baldanzi dopo il rosso a Skriniar.

Come spiega il Corriere dello Sport, dopo una sosta per gli impegni delle nazionali, mai come stavolta Inzaghi ha dovuto pensare sia alle condizioni fisiche sia all’aspetto mentale, riportando l’attenzione su ciò che attende i giocatori in queste ultime 9 giornate con l'occasione di chiudere quanto prima la questione scudetto.

Restano sempre vivi - si legge sul giornale - gli interrogativi societari, con la scadenza del prestito di Oaktree che si avvicina sempre più. Ma il chiodo fisso resta lo scudetto, da conquistare il prima possibile. A prescindere dai possibili record ancora in ballo, il mantra è quello di tornare a volare per riannodare il filo con la serie monstre di undici vittorie in altrettante partite con cui l’Inter aveva aperto un 2024 scintillante.