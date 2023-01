Un provvedimento che chiaramente non basterà a placare la rabbia nerazzurra, resa pubblica nell'immediato post-partita dalle parole prima di Simone Inzaghi e poi da Lautaro Martinez Mentre: "dalla società, anche ieri, trapelava una forte irritazione per l’accaduto", si legge sul quotidiano romano. L'episodio fortemente penalizzante per Skriniar e compagni, comunque, non deve costituire un totale alibi rispetto al pari rimediato in terra brianzola, secondo il club.