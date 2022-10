Secondo il Corriere dello Sport, Malta è diventata la sede più probabile per mini-ritiro di dicembre. "Saltata l’Arabia Saudita, restano in corsa, ma ora in seconda fila, il sud della Spagna e la Turchia", si legge. Insomma, il programma ormai sembra scelto per il piccolo richiamo di preparazione che verrà fatto durante i Mondiali in Qatar.