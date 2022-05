Dopo la separazione da Mazzari, la permanenza di Dalbert al Cagliari è tornata fortemente in bilico. Il tecnico toscano, infatti, l'avrebbe trattenuto volentieri, riscattandolo in estate dall'Inter, ma ora lo scenario è mutato. "L’Inter ha fissato il prezzo per il giocatore a 7 milioni di euro, ma quanto espresso in campo non sembra aver convinto la società che ritiene la cifra troppo alta", sottolinea il Corriere dello Sport.