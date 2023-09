Presto, conferma il Corriere dello Sport, Beppe Marotta e Piero Ausilio torneranno alla carica per rinnovare il contratto di Federico Dimarco (leggi qui la nostra esclusiva) che, dal canto suo, ha già dato la propria disponibilità sia privatamente ma anche pubblicamente. "Penso non ci siano altre risposte oltre alla mia volontà di rinnovo. Non vedo problemi", ha detto senza esitazioni ieri il laterale mancino dopo aver deciso con un'opera d'arte il match di Empoli.

"Inzaghi, quando aveva ancora Perisic, era solito utilizzarlo come terzo in difesa. Nell’ultimo anno, il trasloco sulla fascia sinistra gli ha permesso di diventare un esterno di livello internazionale. Un attaccante aggiunto, una fonte inesauribile di gioco. Al Castellani 3 occasioni create, 75 tocchi di palla, 43 passaggi, 4 tiri (di cui 3 in area). Quest’anno è partito fortissimo: nei cinque principali campionati in Europa nessun difensore ha “partecipato” a più gol (3 assist e il sinistro di Empoli, totale 4) di Dimarco, Frimpong e Caio Henrique. Certo è un po’ strano classificarlo solo come difensore...", si legge sul quotidiano romano