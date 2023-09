Un derby vissuto con il solito trasporto emotivo e tecnico, che lo ha reso tra i protagonisti del rotondo 5-1 al Milan di sabato scorso. Federico Dimarco è ormai a tutti gli effetti uno dei simboli 'interisti' di questa squadra, oltre a essere diventato beniamino della tifoseria. Anche per questo, come confermato qualche giorno fa da Beppe Marotta (ANTICIPATO DA FCIN), c'è la volontà di rinnovargli il contratto fino al 2028 per blindarlo ulteriormente, ipotesi assai gradita dall'esterno milanese. Ovviamente, c'è distanza sulle rispettive volontà economiche, ma non tale da non trovare una quadra nell'interesse di tutti.

Un dettaglio significativo che conferma l'entrata nel vivo del discorso è stata la presenza degli agenti della Roc Nation Sports durante Inter-Milan. Saranno loro a gestire la trattativa per il nuovo contratto con l'Inter, sperando di adeguarlo al livello che Dimarco si aspetta, vicino ai top della squadra. Serviranno alcuni incontri e qualche rilancio, come avviene nella maggior parte delle discussioni sui rinnovi, però la volontà è comune e il traguardo non così distante.