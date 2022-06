Con il ritorno di Zhang a Milano, è imminente anche l'annuncio del rinnovo del contratto di Inzaghi. "L'intesa è già stata raggiunta la scorsa settimana, prima che il tecnico partisse per le vacanze, ma nei prossimi giorni Simone sarà in città per una toccata e fuga propedeutica alla firma, alle foto e all'ufficialità", assicura il Corriere dello Sport.

Intanto oggi il presidente nerazzurro presenzierà a Interello a un evento di team building con tutti i dipendenti nerazzurri. "Sarà un'occasione per... fare squadra voluta fortemente dal presidente", si legge.