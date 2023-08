Nessun intoppo, ma solo ancora un po' di pazienza e poi Pavard sarà un nuovo giocatore dell'Inter. Come conferma il Corriere dello Sport, ormai è solo questione di tempo, forse poche ore: non è da escludere che già domani il francese possa sbarcare in Italia. Il Bayern deve solo concretizzare l'arrivo del sostituto. "Sta di fatto che ieri Pavard si è allenato ancora con il Bayern: evidentemente con uno stato d’animo diverso rispetto ai giorni scorsi, avendo ottenuto ciò che voleva, ovvero fare le valigie e indossare i colori nerazzurri. Toccherà aspettare anche lui, ma il problema è relativo, dopo che i club hanno trovato l’accordo sulla base di 30 milioni di euro più altri 3 come bonus, legati ai traguardi dell’Inter e quindi non semplici da raggiungere. Il difensore, invece, una volta atterrato a Milano e svolte le visite mediche, firmerà un quinquennale da 5 milioni", si legge.

Per la felicità di Inzaghi che ha già contattato il difensore. "Pavard, infatti, è il rinforzo che chiedeva per la difesa, ovvero un elemento di spessore e di profilo internazionale; ma anche un giocatore abile con i piedi e portato a partecipare e accompagnare l’azione, come Bastoni sul centro sinistra, non un semplice difensore. Inzaghi, comunque, non ha perso tempo e si è già messo in contatto con il francese, spiegandogli come intende impiegarlo e cosa si aspetta da lui. Pavard è pronto a mettersi a disposizione. Tra i motivi della sua decisione di lasciare il Bayern c’è proprio il desiderio di non fare più il terzino. Il braccetto, ruolo che ha già interpretato, invece, sembra quello più calzante per le sue caratteristiche", si legge.