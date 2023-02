Il giorno dopo l'1-0 al Porto, il Corriere dello Sport sottolinea i meriti dell'Inter nell'andata degli ottavi di Champions. "Oro Lukaku. E chissà che non sia il segnale di un nuovo inizio. C’è la firma di Big Rom, infatti, sul faticoso 1-0 conquistato dall’Inter contro un Porto fastidioso, appiccicoso, ma anche velenoso. Già perché se non ci fosse stato Onana, protagonista di tre parate strepitose, i nerazzurri non sarebbero arrivati al finale di gara ancora sullo 0-0 e pure in superiorità numerica dopo l’espulsione di Otavio per doppia ammonizione".