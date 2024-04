"Steven Zhang si aggrappa a Pimco per riuscire a non perdere subito l’Inter". Così il Corsport annuncia il possibile accordo tra Suning e il nuovo partner: la scelta da sempre preferita dalla proprietà nerazzurra in modo da liquidare Oaktree e restare in sella al club nerazzurro.

Ma - sempre secondo il quotidiano romano, che resta parecchio abbottonato - quando manca un mese esatto alla scadenza del prestito, stando a fonti interne, Oaktree non ha ancora ricevuto segnali concreti sulla possibilità che il presidente nerazzurro riesca effettivamente a restituire il denaro ottenuto 3 anni fa (275 milioni) più gli interessi (altri 100). Anzi, negli uffici di Londra viene ritenuto sempre più probabile che il 20 maggio, data limite, scatterà l’escussione della maggioranza del club, ovvero il pegno lasciato da Suning. Uno scenario che Oaktree vorrebbe evitare, tant'è che si sta cercando un compratore adeguato.