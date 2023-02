Anche tra le pagine del Corriere dello Sport di oggi si parla del ballottaggio aperto in attacco tra Dzeko e Lukaku per far da spalla a Lautaro nella partita di Champions League contro il Porto di mercoledì. Il belga, si legge sul quotidiano romano, ci arriva con il vento che spira a suo favore grazie al rigore trasformato al secondo tentativo contro l’Udinese che gli ha permesso di tornare a esultare di fronte ai suoi tifosi. Dall’altro lato, il bosniaco è rimasto in campo per tutta la partita, ha lavorato tantissimo per la squadra ma ha sprecato l'occasione che avrebbe chiuso in anticipo la sfida sparando addosso a Silvestri.