"C’è solo l’Inter nella testa di Lukaku. Che non ha gradito l’atteggiamento del Chelsea. Sia quando ha provato a spingerlo nelle braccia dell’Al Hilal sia quando, nei colloqui londinesi di Ausilio della scorsa settimana, ha chiesto il cartellino di Barella in cambio del suo. Big Rom sa bene che l’unica strada per tornare in nerazzurro è quella di un nuovo prestito e, allora, si aspettava maggiore disponibilità da parte del club inglese, che, seppure indirettamente, ha già informato delle sue intenzioni per il futuro. Il rischio, allo stato attuale, è di un muro contro muro". Questo quanto riferisce il Corriere dello Sport a proposito della trattativa tra nerazzurri e inglesi per il belga.

Lukaku non vuole tirarla per le lunghe e intende prendere in mano la situazione. Per questo motivo - secondo il Corsport - ha deciso di presentarsi a Londra per dirlo chiaro: solo Inter. La speranza è che gli ottimi rapporti tra la Roc Nation e Boehly aiutino a trovare l'accordo.