Lukaku non vede l’ora di dare seguito all’accordo trovato con la Juve settimane fa. Lo conferma ancora il Corsport. "Non tanto per il triennale da 9 milioni a stagione quanto per la voglia di cominciare a lavorare con Allegri e Giuntoli, tecnico e dt che si sono ritrovati d’accordo in un attimo quando hanno parlato dell’ipotesi di prendere l’ex Inter - si legge -. E pensare che la traumatica separazione dalle intenzioni dell’Inter era iniziata proprio con un lungo silenzio, quando una decina di giorni fa il suo vecchio club lo cercava e lui si era reso irreperibile. Poi la rottura, i rumors, i racconti. La Juve ha sempre osservato senza scomporsi, sapendo che non appena libererà il posto di Vlahovic o di un altro attaccante potrà inserire Lukaku".

Niente Arabia, dove avrebbe voluto spedirlo il Chelsea spazientito dalle bizze del belga. Si attende il domino europeo degli attaccanti e poi Lukaku sarà bianconero secondo il quotidiano romano.