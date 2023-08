La sensazione, spiega il Corriere dello Sport, è che questo sarà un fine settimana interlocutorio sul fronte Lukaku; nei prossimi giorni sono attesi i contatti decisivi tra Juventus e Chelsea, che potrebbero stringersi la mano quando da Londra arriverà l'offerta comprensiva di 30 milioni di euro e Big Rom per Dusan Vlahovic; la chiave possono essere i bonus, oltre che la voglia di tutte le parti di arrivare a dama.

L'ipotesi Tottenham, che dovrà sostituire il partente Kane, appare per ora fantasiosa, anche perché in queste settimane complicate il belga non ha mai cambiato idea: "non lo ha fatto vacillare l’Inter, non lo hanno fatto vacillare le ricche offerte arabe, non lo ha fatto vacillare la famiglia, che a Londra si trova bene (i figli per ora sono stati iscritti in un asilo della capitale inglese) e non lo hanno fatto dubitare i cori dei tifosi della Juventus non esattamente di benvenuto", si legge sul quotidiano romano.