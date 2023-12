Napoli-Inter era stata presentata alla viglia anche come il duello a distanza tra Osimhen, finalmente tornato titolare, e Lautaro Martinez. Ebbene, al di là del 3-0 nerazzurro finale, la sfida tra i due centravanti è stata stravinta dall'interista.

Come sottolinea il Corsport, Lautaro non ha segnato proprio come il nigeriano, ma si è messo al servizio della squadra, da capitano e campione tuttofare, mandando in porta Thuram nel primo tempo, ma in fuorigioco, ha lottato con Rrahmani, s’è abbassato a gestire i tempi della squadra, a guidare in un paio d’occasioni il contropiede veloce dei compagni. Meret gli ha sbarrato la strada nel primo tempo a tu per tu, poi ha fallito il facile colpo del terzo gol su cross di Dumfries, ma in mezzo tantissimo lavoro oltre all'assist per Barella. Partita totale alla quale è mancato solo il gol.