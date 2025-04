La stanchezza è tanta, ma Inzaghi non può rinunciare a due colonne come Lautaro e Barella. Loro due sono tra i più spremuti, anche perché le alternative spesso e volentieri non hanno dato le risposte sperate. Anche Dimarco, ad esempio, non sta benissimo dopo l'infortunio muscolare, ma lui ha Carlos Augusto come alternativa e il brasiliano sì che si è dimostrato all'altezza, facendo assorbire meglio l'assenza dell'azzurro.

Come spiega il Corsport, invece, per il capitano e il centrocampista sardo non si può dire lo stesso: in attacco Inzaghi non può rinunciare all'argentino visti i problemi vari di Arnautovic e Taremi, mentre in mezzo Frattesi non ha mai convinto fino in fondo.

"Lo spogliatoio nerazzurro, seppur deluso per le ultime sconfitte, resta assolutamente unito e compatto. Il passaggio determinante, però, sarà il campo. Nel senso che alle parole dovranno seguire i fatti. E quindi, sempre nel caso di Lautaro e Barella, una prestazione a livello di quelle con il Bayern. Che, peraltro, hanno finito anche per condizionare quelle successive", spiega il quotidiano romano. I due, peraltro, nell'ultimo incrocio furono letali al Camp Nou, con prestazione e gol.