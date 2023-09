"Saluti a tutti da parte dell’Inter, ovviamente a mano aperta. Il Milan, sin qui perfettino e bellino, si prende lo schiaffone in pieno volto e ne porterà il segno per un po’". Così il Corriere dello Sport commenta il 5-1 nerazzurro nel derby di Milano.

"Mkhitaryan apre la stagione della vendemmia e guida la raccolta con un altro gol e anche un assist per Frattesi, che Inzaghi non ignora dopo i due gol segnati in Nazionale: semplicemente, come annunciato al mondo moderno pronto a indignarsi, lo spedisce in campo quando ritiene opportuno, cioè nel momento in cui agli uomini di Pioli ricomincia a riuscire qualcosa in avanti e il cielo si spalanca e inzuppa il campo affaticando i passi degli interisti di partenza e quasi il derby meno equilibrato degli ultimi tempi sembra tornare in bilico. Simone ricostituisce così la differenza di fisico e corsa con la quale aveva cominciato la partita e tutto finisce in gloria. Per lui, che con cinque gol si porta a casa il quinto derby consecutivo, piacevolezza mai conosciuta prima dall’Inter".