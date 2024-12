Da lepre a cacciatore. L'Inter si sintonizza in un nuovo mood: dopo mesi e mesi al comando della Serie A, adesso è costretta a rincorrere. Davanti ci sono il Napoli di Conte e l'Atalanta di Gasperini, scappati via anche per il rinvio del match del Franchi che ha dilatato le distanze. Chiaramente il calendario molto intenso è un ulteriore ostacolo che però Inzaghi sa come scavalcare.

Secondo il Corriere dello Sport, gli impegni saranno particolarmente gravosi a inizio anno, tra campionato, coppe, supercoppe e recuperi vari, da quello col Bologna il 15 gennaio a quello con la Fiorentina probabilmente a metà febbraio. E allora diventa fondamentale non perdere terreno come accaduto in avvio di campionato. "Nei primi due mesi dell’anno, il divario tra gli impegni di Inter e Napoli sarà ancora più netto - si legge -. Sarà un tour de force di qui in avanti. Buone per Inzaghi che ha a disposizione una rosa abbondante sia in quantità sia in qualità, e già abituata a turnover e rotazioni. Ieri, con qualche giocatore ancora scosso per quanto accaduto al Franchi, il tecnico piacentino ha concesso un giorno di riposo. Da oggi, i nerazzurri potranno preparare con un pizzico più di calma l’incontro con il Parma di venerdì". Per il quale dovrebbero tornare a disposizione anche Acerbi e Carlos Augusto.