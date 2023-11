Oggi il Corriere dello Sport celebra il cammino dell'Inter in Italia portando alla luce un dato che in effetti fa impressione: nelle ultime 19 partite di campionato - 8 della passata stagione e 11 di quella attuale - sono arrivate ben 16 vittorie, vale a dire l'84%, perdendo solo a Napoli, con il Sassuolo e pareggiando col Bologna.

In totale parliamo di 49 punti che, proiettati sulle 38 giornate, danno indietro una cifra mostruosa: 98. Solo la Juve tiene il passo a 2 punti dietro, ma dal 24 aprile (3-0 a Empoli) il ritardo si assesta sulle 10 lunghezze come sottolinea il quotidiano romano indicando nella sfida del Castellani l'inizio dell'escalation nerazzurra in Italia. A distanza siderale tutte le altre. Inzaghi ha trovato continuità e i numeri lo confermano. Se i nerazzurri dovessero superare indenni anche le prossime trasferte con Juve e Napoli - secondo il CdS - il campionato potrebbe aver trovato il suo padrone.