"A Tokyo la squadra di Inzaghi si toglie lo sfizio di affossare il ricchissimo PSG e un Luis Enrique pieno di dubbi, dopo aver rimediato un pari e due sconfitte nei tre match contro Inter, Al-Nassr e Cerezo Osaka". Il Corriere dello Sport sottolineano i passi avanti dei nerazzurri in questo torrido inizio di agosto. Bene in particolare Cuadrado e Frattesi, due dei nuovi arrivati. L'attacco, invece, è ancora un cantiere a cielo aperto. "Si è visto un Thuram da “work in progress”, non ancora padrone di questo nuovo ruolo in tandem con Lautaro e alla ricerca di un’intesa migliore con il collettivo - si legge -. Il francese però c’è, gli spunti confermano il suo bagaglio tecnico e una velocità che può far male.

Da affiancare magari a una torre di riferimento come potrebbe essere Scamacca. Altra bocciatura, invece, per Correa sorpassato anche dal giovane Esposito in termini di rendimento. In attesa di un portiere titolare, infine, Filip Stankovic si è preso la scena tra i pali. Stavolta ha giocato 90’ e soprattutto si è fatto trovare pronto al cospetto dei parigini. Quello che serviva, aspettando Sommer".