"Probabile che quando accettò di allenare l’Inter, Inzaghi avesse in mente ciò che fecero Lukaku e Lautaro in un match contro la sua Lazio a San Siro. Era il 14 febbraio 2021 e quei due furono letteralmente imprendibili, asfaltando la retroguardia biancoceleste: doppietta per Big Rom, sigillo per il Toro e 3-1 finale, decisivo per lanciare i nerazzurri alla conquista dello scudetto". Lo scrive oggi il Corriere dello Sport, che sottolinea ancora una volta la potenza di fuoco della Lu-La ritrovata.