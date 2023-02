Inzaghi sorride: l'infermeria si è finalmente svuotata con il reintegro sia di Handanovic che di Brozovic. E, proprio a proposito del croato, il quotidiano romano spiega: "Inzaghi valuterà il graduale inserimento del centrocampista, magari a partita in corso. In generale, non ci sono grossi dubbi di formazione aspettando il derby. Una stracittadina, a differenza di quanto successo in Supercoppa, da affrontare con un’Inter al gran completo", si legge.

PROBABILE INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.