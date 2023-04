"Ieri, con l’intera dirigenza presente alla Pinetina, Inzaghi ha mescolato le carte, evitando di dare indicazioni. Le scelte definitive le farà oggi, durante la rifinitura, con la squadra che è rimasta in ritiro". Lo scrive il Corriere dello Sport che spiega come Dzeko dovrebbe partire dal 1' assieme a Lautaro, con Lukaku e Correa pronti dalla panchina. "Alla fine, gli unici confermati rispetto al Castellani dovrebbero essere Acerbi e Calhanoglu, in vantaggio su Brozovic, che è uno dei 7 diffidati. Insomma, altri 9 cambi", si legge.

PROBABILE INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.