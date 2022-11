Inzaghi l’anti-Juve: lo dicono i numeri. "Ovvio che sia un’etichetta difficile da sostenere, tenuto conto che il bilancio delle sfide con la Signora è comunque negativo: 7 vittorie contro 9, in 18 incroci. Ma resta l’allenatore che ha sconfitto i bianconeri più volte in quest'ultimo periodo", sottolinea il Corriere dello Sport. Anche perché in tal senso pesano i 4 trofei strappati ai bianconeri tra Supercoppa italiana e Coppa Italia: 2 con la Lazio e 2 con l'Inter. I ricordi più freschi riguardano l'anno scorso, quando Inzaghi ha prima visto sfumare il successo in campionato a San Siro all'ultimo minuto per il calcio di rigore di Dybala e poi si è rifatto con gli interessi vincendo a Torino al ritorno e, soprattutto, battendo Allegri in Supercoppa al 120' con Sanchez e ai supplementari in Coppa Italia. "L’unico allenatore nella storia dell’Inter capace di vincere più di una volta in casa della squadra bianconera è stato Helenio Herrera, corsaro in tre occasioni. Nel caso Simone arriverebbe subito dopo il Mago", si legge.