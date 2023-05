Per il Corriere dello Sport è diventato "Fenomeno Inzaghi". "Fenomeno perché ciò che la sua Inter ha fatto, in questa stagione è stato fenomenale. Ma fenomeno anche nel senso di “caso da studiare”, perché il percorso è stato da montagne russe, con il picco negativo toccato soltanto un mese fa e quello positivo da raggiungere il 10 giugno a Istanbul", si legge sul quotidiano, che descrive come un "paradosso" l'aver inanellato undici sconfitte in campionato trovandosi però in finale di Champions.

Un mese fa, dopo il Monza, "Inzaghi era già un allenatore esonerato. A meno di scossoni, avrebbe concluso la stagione e poi sarebbe stato sancito l’addio, nonostante il contratto fino al 2024". Adesso Zhang è stato tassativo nel confermarlo per il prossimo anno, anche se dopo Istanbul ci sarà sicuramente un chiarimento prima di parlare di rinnovo, perché qualche incomprensione c'è stata.

In compenso Inzaghi ha dimostrato di saper gestire al meglio lo spogliatoio e ha messo l'impronta "con scelte decise e precise", da Onana titolare ad Acerbi voluto a tutti i costi, fino a Calhanoglu regista. In ultimo la scelta del turnover sistematico, una delle chiavi per essere oggi in condizioni smaglianti. E nel suo percorso all'Inter, solo Klopp con il Liverpool è riuscito ad eliminarlo in gare ad eliminazione diretta.