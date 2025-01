Bisseck e Mkhitaryan sono gli ultimi infortunati di casa Inter. Il tedesco ne avrà per 15-20 giorni, mentre l'armeno sarà valutato oggi dopo l'affaticamento di ieri.

Il Corriere dello Sport spiega come sarà Zielinski a partire dal 1' in mediana e non Frattesi. Pavard è pienamente recuperato, ma il suo rientro sarà graduale, quindi spazio a Darmian. Alla luce delle diverse assenze e dei problemi fisici emersi negli ultimi giorni, per Inzaghi viene meno la possibilità di far riposare dall’inizio uno tra Bastoni e Dimarco (anche per non stravolgere eccessivamente l'undici iniziale), con Carlos Augusto che rimane comunque un’alternativa spendibile a gara in corso. Correa, infine, dovrebbe rivedersi fra una settimana contro l'Empoli.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro.