Soltanto oggi Inzaghi riavrà a disposizione l'intera rosa con il rientro di Sanchez, come spiega anche il Corsport. Cuadrado, parzialmente in gruppo da ieri, prova a tornare a disposizione almeno per la panchina: oggi si capirà meglio. Inzaghi pronto ad affidarsi ai titolari, dovendo far fronte però alle assenze forzate di Bastoni e Pavard, due terzi della difesa. Davanti Thuram e Lautaro, rotazioni rinviate al Benfica.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.