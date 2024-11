Secondo il Corriere dello Sport, considerando le parole di ieri in conferenza stampa, Simone Inzaghi apre a un possibile futuro su una panchina di Premier League."Non nego che ci siano state possibilità: non solo all'Inter, ma anche quando ero alla Lazio. In questo momento, però, sto molto bene qui, come stavo bene alla Lazio. Il calcio inglese mi piace, mi intriga, ma ora sono all'Inter, una delle migliori squadre d'Europa. Sul futuro, invece, non ci sono certezze", le dichiarazioni di ieri del tecnico nerazzurro.

"È noto che Inzaghi sia tra i più attenti nello studio di squadre e giocatori. La sensazione, però, è che per tutto ciò che riguarda la Premier ci sia un occhio particolare. Forse, perché, è stato oggetto di diversi corteggiamenti. Compreso il più recente, dello United, in occasione della prima sosta di campionato, a cui Simone ha opposto un cortese rifiuto", scrive oggi il quotidiano romano.