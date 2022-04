Oggi è il giorno del tanto atteso recupero con il Bologna, che finalmente toglierà dalla classifica dell'Inter l'asterisco per la gara in meno. Un match che vale il sorpasso al Milan in vetta alla classifica a quattro turni dalla fine del campionato. "Serve l’ultimo sprint, prima di celebrare l’eventuale primo posto che potrebbe avere, per il tecnico, un valore molto alto non solo dal punto di vista sportivo ma anche sotto il profilo economico - suggerisce il Corriere dello Sport -. Con il presidente e l’amministratore delegato ha già un accordo di massima per il rinnovo di un contratto che verrà prolungato fino al 30 giugno del 2025. Un altro biennale, a cifre ovviamente superiori a quelle attuali: Inzaghi passerà dai 4 milioni netti più bonus (il primo è entrato con la conquista della Supercoppa, i prossimi riguardano la Coppa Italia e il campionato) ai 5,5 che potrebbero addirittura diventare 6 qualora si presentasse al tavolo per la firma con lo scudetto sul petto". L'impatto di Inzaghi nel mondo Inter è piaciuto tantissimo a Zhang e Marotta, e infatti la firma sul prolungamento dovrebbe arrivare a prescindere dallo scudetto e dalla Coppa Italia.