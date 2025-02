Il Corriere dello Sport analizza il match dell'Inter contro il Genoa. La sintesi del quotidiano romano: primo posto con il fiatone.

"Soffrendo fino all’ultimo, con un gol sporco di Lautaro, l’Inter mette sotto il Genoa e scavalca il Napoli, almeno per una notte - si legge -. Oggi, a pranzo, i nerazzurri aspetteranno buone notizie da Como. Ma è chiaro che ora l’attesa sarà tutta per lo scontro diretto al Maradona di sabato prossimo. Al quale, la truppa di Inzaghi non arriva nelle condizioni più brillanti".

Manovra poco brillante e qualche acciaccato di troppo. Al Genoa di Vieira - secondo il Corsport - è mancato solo un po' di coraggio, specie nella ripresa quando l'Inter si è allungata per cercare il vantaggio. Alla fine l'ha decisa un angolo: una delle armi più sicure della squadra nerazzurra, utile soprattutto in serate difficili come quella di ieri.