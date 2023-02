"Non era un match-point Champions, perché mancano ancora troppe partite prima della fine, ma, battendo la Sampdoria, l’Inter si sarebbe messa nelle migliori condizioni per avvicinare il traguardo. Invece, contro i penultimi in classifica, i nerazzurri non hanno fatto altro che adeguarsi, come d’abitudine, peraltro, in questo 2023: poca cattiveria - emblematico il palleggio dentro l’area avversaria al 95’ senza riuscire nemmeno a tirare - tanta presunzione, come se la vittoria fosse scontata". Lo scrive il Corriere dello Sport commentando lo 0-0 nerazzurro di ieri a Genova.