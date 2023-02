Il derby tra Inter e Milan sarà anche l'ennesima occasione per vedere la sfida a distanza tra Lautaro Martinez e Olivier Giroud , attaccanti delle due milanesi recentemente avversari anche nella finale del Mondiale vinta dall'Argentina contro la Francia. E poi ci sono i derby, con l'ex Chelsea a segno lo scorso 3 settembre dopo la doppietta dello scorso 5 febbraio e il Toro che si è inventato un gioiello per chiudere definitivamente i giochi nella Supercoppa Italiana di Riyadh.

Domani ci sarà un nuovo duello a distanza. "E tutti i favori sono dalla parte del Toro - scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola -. Che ha cancellato gli stenti del Qatar e si è messo a trascinare l’Inter a furia di gol: 6 nelle 8 uscite ufficiali del 2023. Giroud, invece, è rimasto a secco fino a domenica scorsa, accusando ancora le scorie del Mondiale, ma costretto comunque a giocare sempre o quasi, perché Pioli non aveva altri centravanti. Non c’è stato nulla da festeggiare però per quella rete, visto che il Milan ne ha prese clamorosamente 5 dal Sassuolo, incassando la terza sconfitta consecutiva. Il derby, quindi, può diventare la quarta, facendo sprofondare il Diavolo. Oppure trasformarsi nell’opportunità ideale per riemergere e, magari, determinare un nuovo spartiacque".