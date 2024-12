Anche il Corriere dello Sport sottolinea l'imponenza dei numeri in casa Inter. Numeri che certificano ancora di più il dominio nerazzurro in questo 2024 che volge al termine.

Quello che ruba l'occhio è il numero di giocatori andati a segno: ben 18 i marcatori diversi in stagione, 15 nel solo campionato, con l’ultimo arrivato, Bastoni, che si è aggiunto a Cagliari. A proposito, Bastoni è un difensore. Ecco, considerando anche gli esterni, il bottino offensivo del reparto arretrato ammonta a ben 12 reti. Considerato che, in Serie A, il totale è di 45, significa quasi il 27%. Insomma, contro l’Inter, tranquilli non si può stare.

Dopo un avvio balbettante, anche la difesa è tornata imperforabile, subendo pochissimi tiri e ancora meno gol. La svolta dopo il 4-4 con la Juve. I clean-sheet sono aumentati a dismisura e, in Serie A, Sommer è già arrivato a 9, più delle metà delle gare disputate.

Un altro dato da sottolineare è la ferocia con la quale i nerazzurri riemergono dagli spogliatoi dopo l'intervallo: prova ne siano i 12 gol segnati nei primi 15’ della ripresa. Insomma: Inzaghi, nella pausa, sa sempre quali corde toccare.