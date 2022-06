Quella entrante potrebbe essere la settimana di ben due annunci ufficiali in casa Inter: mercoledì, infatti, Henrikh Mkhitaryan sarà a Milano per svolgere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà ai nerazzurri per due anni; stesso discorso per Kristjan Asllani, atteso per i test di rito dopo le vacanze successive agli impegni con l'Albania. Chi ancora aspetta di capire quando diventerà nerazzurro è Paulo Dybala, la cui trattativa - spiega il Corriere dello Sport - è stata messa in stand by solo perché la priorità era l'arrivo di Lukaku: Marotta vuole che la richiesta economica dell'argentino, attualmente in vacanza a Miami, e del suo agente Antun per le commissioni rientrino nei parametri del club. "E' il classico gioco delle parti: l'Inter non ha fretta perché sa che Dybala non ha un'opportunità migliore rispetto a quella di indossare la maglia nerazzurra, ma anche il giocatore è conscio che la società di Zhang non troverà a parametro zero un altro giocatore del suo valore. Ecco perché il matrimonio si celebrerà", sottolinea il quotidiano romano.