Oggi, Inter e Cagliari si sono dati appuntamento per parlare di Raoul Bellanova, un affare che sembrava a un passo dalla fumata bianca perché il giocatore ha scelto i nerazzurri preferendoli alla Fiorentina ma che adesso è tornato in discussione per via della cifre. Tommaso Giulini chiede 10 milioni più bonus, il club nerazzurro è fermo a 7-8, meglio se inserendo una contropartita tecnica oltre a Casadei in prestito. Piero Ausilio proverà a strappare il prestito con diritto/obbligo anche perché soldi da investire adesso non li ha, facendo pesare la volontà del ragazzo di trasferirsi a Milano. "Il finale è forse meno scontato rispetto a qualche giorno fa", la chiosa del Corsport.