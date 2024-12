La semifinale di Supercoppa Italiana tra Inter e Atalanta promette spettacolo, considerando anche chi c'è seduto in panchina. Da una parte Simone Inzaghi, l'allenatore più vincente in questa competizione; dall'altra Gian Piero Gasperini, pronto a gustarsi questa novità. Il Corriere dello Sport si concentra sulla sfida tra due allenatori che, CV a parte, hanno la continuità come aspetto in comune. "Non può essere un caso che proprio loro, Gasp e Simone, siano ai vertici del campionato insieme a Conte, unica eccezione", sottolinea il giornale romano.

Nel caos delle panchine di Serie A (Napoli con Conte, la Juventus con Thiago Motta, la Lazio con Baroni, la Fiorentina con Palladino, il Bologna con Italiano, più i continui cambi di Roma e Milan), Inter e Atalanta sono invece rimaste fedeli a Inzaghi, che è al quarto anno a Milano, e a Gasperini, al nono in quel di Bergamo. Entrambi arrivano al top all'appuntamento di Riad, in vetta alla classifica del campionato e con i migliori reparti d'attacco della competizione. Lo spettacolo è garantito.