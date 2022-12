"A naso, il lavoro di restauro e rilancio è più complicato e faticoso per Inzaghi - sostiene il quotidiano romano -. È vero che l’unico campione del mondo di questa partita ha la maglia nerazzurra, ma Lautaro Martinez, di rientro in Italia in queste ore, è uno dei pochi argentini a non aver mantenuto le aspettative: era partito titolare nella Seleccion, ha finito da riserva di Julian Alvarez. Tuttavia il problema vero, per il tecnico interista, si chiama Lukaku. È arrivato in Qatar infortunato, ha recuperato, giocato e sbagliato contro la Croazia i gol decisivi per portare il Belgio agli ottavi, tornato rapidamente a casa proprio per i tanti e incredibili errori del suo gigante", il pensiero del Corsport.