Uno a zero al Franchi e quinta vittoria di fila nel 2024. Come sottolinea il Corsport, nonostante una gara in meno, l'Inter torna in testa e scavalca la Juve che si era fermata sul pari con l'Empoli nell'anticipo del sabato.

Insomma, dal temuto meno 4 all'inaspettato più 1, come evidenzia il quotidiano romano. Decisivo ancora Lautaro, in gol su corner al 15' del primo tempo. Angolo calciato da Asllani, il sostituto di Calhanoglu. Dall'altra parte, invece, ha deluso Gonzalez che si è fatto parare il rigore da Sommer.

Secondo il Corsport, forse la Fiorentina avrebbe meritato il pari, ma alla fine il punteggio premia la capacità di soffrire dei ragazzi di Inzaghi.