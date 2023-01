"Calhanoglu e Barella tentano il recupero". Anche il Corriere dello Sport piazza Brozovic, Handanovic e Lukaku tra gli indisponibili, mentre lascia qualche speranza per i due centrocampisti, almeno per la panchina. Dal 1', secondo il quotidiano romano, ancora Gagliardini e Asllani come in coppa. Tornano Acerbi, Skriniar, Darmian, Dimarco e Dzeko. Ballottaggio argentino Lautaro-Correa, con il Toro favorito.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Gagliardini, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko.